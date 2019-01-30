Как не погибнуть, отправляясь в поход в зимний лес

На прошлой неделе Средний Урал потрясла трагедия: две женщины пропали на севере Свердловской области во время вылазки на Сухогорский камень, одну из них спасатели нашли мертвой. Корреспондент "РГ" узнала у экспертов, какие ошибки допустили туристки и как избежать таких страшных ЧП.

19 января с 8 до 10 утра группа из четырех женщин и четырех мужчин припарковала машину у турбазы "Серебрянский камень" и решила устроить короткую вылазку на вершину Сухогорского камня. От базы до вершины - 12 километров. В 15.30, не дойдя до конечной точки километр, группа развернулась и пошла обратно из-за начавшегося снегопада. По дороге вниз, на 10-11-м километре, две туристки, обе Елены, отвлеклись, а после не смогли найти тропу, по которой спускались их товарищи. О пропаже стало известно в девять вечера того же дня. Спасатели приступили к поискам через 12 часов. Туристок нашли примерно через 76 часов после начала похода, прочесав 115 километров. За это время одна из них погибла, вторая обморозила ступни, которые врачам пришлось ампутировать.

Александр Подольский, директор туристической базы "Серебрянский камень":

- Все три дня участвовал в поисках, опрашивал остальных участников группы. У туристов было достаточно времени, чтобы засветло добраться до вершины, но они почему-то начали подходить к ней уже в конце светового дня. Возможно, долго шли, много отдыхали или фотографировались, или готовили еду. Соответственно, неправильно рассчитали время. В короткие походы стоит брать с собой перекус.

Еще одна ошибка - разрозненность группы. Планировалось, что на ночевку они разделятся, часть будет спать в палатке, часть - в гостинице.

Для обеспечения безопасности в группе должен быть один руководитель и еще один-два опытных туриста, чтобы вести и замыкать остальных. Думается, у этих ребят такое ядро не сложилось. Кроме того, не было четкого понимания о навыках друг друга. Во время опроса мужчины выразили сомнение, что пропавшие - опытные туристки, остальные женщины уверяли в обратном. Со стороны это напомнило прогулку по парку, где каждый сам за себя.

Комментируя ситуацию, туристы говорят о том, что в поход нужно брать спички, зажигалку, растопку. Это второстепенное: того, кто не умеет в лесу разжигать костер, спички не спасут. Главное и элементарное требование - установить в телефоне навигатор и научиться им пользоваться. Если бы у девчонок был навигатор, они бы могли понять, где находятся, и принять решение, идти по нему или звонить спасателям и диктовать координаты. Во втором случае вертолет прилетел бы за ними через полтора часа.

Илья Яблонко, руководитель походов турклуба "Уральские тропы":

- В советское время туризм с горными маршрутами и проживанием в палатках был очень развит. Кроме того, работала сеть заводских, городских, областных турклубов с опытными инструкторами. Люди шли в походы не самостоятельно, а под эгидой туристических организаций. Сейчас иначе: создали группу "ВКонтакте" или написали объявление на форуме, набрали народ и пошли гулять в горы. Так может оказаться, что во всей группе нет ни одного опытного туриста. Раньше были только карта и компас. Сейчас - GPS-навигаторы и сотовая связь. В целом снизился уровень выживаемости и умения находиться вне цивилизации, на природе.

Виктория Дихорь, спортивный психолог, преподаватель УрФУ:

- Многие новички попадают под влияние "кажущегося опыта": человек вызывает доверие, располагает к себе и вселяет уверенность, значит, он опытный и надежный. К сожалению, зачастую так выбирают не только спутников, но и инструктора похода.

Туристический опыт - сумма технического опыта, профессиональной квалификации и количества поездок и пройденных километров. Важно, чтобы все они были у инструктора на высоком уровне.

Проверить наличие опыта можно, попросив инструктора рассказать пару историй из походов, о своем самом неудачном и самом приятном путешествии. Чем больше конкретных деталей и статистики использует в речи инструктор, тем больше у него опыта.

На заметку

Девушки допустили следующие ошибки:

1 Доверились неопытным людям (руководитель группы не смог организовать движение группы в сложных условиях, не настоял на наличии минимального набора снаряжения у каждого участника).

2 Не имели необходимого набора личного снаряжения для зимних походов, средств навигации и навыков ориентирования, не "привязались" к местности перед походом.

3 Упустили из виду руководителя группы, потеряли след товарищей.

4 Неправильно себя вели, когда поняли, что не могут найти дорогу. Вместо того чтобы ждать спасения в том месте, где они потерялись, ушли в другом направлении, осложнив поиски.

5 Не сразу связались со спасателями, хотя, по сообщениям СМИ, возможность была.

Кстати



В походе лучше иметь GPS-навигатор для туристов (например, Garmin) с загруженными в него картами местности и несколькими комплектами запасных батареек. Такой навигатор надежнее, чем в телефоне: он устойчив к морозу, дождю, механическим повреждениям, в нем можно заменить батарейки. Если такого навигатора нет, нужно иметь телефон с GPS-приемником и приложением с картами местности (например, maps.me - важно, чтобы навигация по картам осуществлялась, даже если нет сотовой связи) и заряженный портативный аккумулятор.



Еще один прием, который может спасти жизнь: во многих местах мобильный интернет нестабилен или его нет, но СМС-сообщения отправляются. Есть приложения для смартфонов, которые позволяют отправить СМС-сообщение со своими координатами.

Советы от турклуба "Уральские тропы"

Что нужно взять с собой в зимний поход выходного дня:

- средства для розжига костра (лучше и спички, и зажигалку или два комплекта спичек; все положить в герметичной упаковке в карман и рюкзак);

- нож (чтобы отодрать бересту, нарезать сухих щепок для розжига костра);

- термос с горячим чаем и перекус на полный ходовой день, лучше с запасом;

- туристские бахилы с галошами или гамаши, чтобы защитить ноги от снега и намокания;

- теплую куртку (пуховик), чтобы надеть поверх ходовой одежды на остановках или при сильном ветре;

- ветрозащитную маску (балаклаву);

- теплые рукавицы, которые долго не намокают при взаимодействии со снегом, лучше взять запасную пару;

- налобный фонарик и комплект запасных батареек;

- средства навигации: GPS-навигатор, специализированный либо встроенный в телефон - для удобства, обязательно бумажную карту и компас, поскольку электроника может выйти из строя;

- средства для кипячения воды: идеально - горелку и котелок, но можно обойтись котелком или кружкой/миской.

Правила поведения в походе:

- уметь ориентироваться на местности, заранее изучить карту и маршрут, запасные пути отхода, "привязаться" к основным ориентирам - дорогам, ЛЭП, населенным пунктам, рекам и вершинам. Запоминать путь, которым вы шли, понимать, где находитесь, не отставать от товарищей;

- хотя бы приблизительно ориентироваться по солнцу: знать, где оно находится в разное время суток, и уметь идти в нужном направлении, ориентируясь по нему;

- понимать особенности прохождения маршрута в сложных метеоусловиях: при плохой видимости ориентироваться можно только с использованием компаса или навигатора, отказаться от восхождений и преодоления других препятствий, держаться плотной группой, не упускать из вида даже на короткое время руководителя группы;

- уметь разжигать костер в мороз и в дождь, если нет опыта - обязательно потренироваться перед походом; иметь заранее заготовленный розжиг (кусок бересты, оргстекла, сухое горючее);

В случае, если турист отстал от группы, заблудился:

- не паниковать, собраться с мыслями, вспомнить правила поведения в таких случаях и принять верное решение;

- если вы ориентируетесь на местности и уверены в себе, попытаться самостоятельно найти тропу либо напрямую выйти к дороге или населенному пункту;

- если вы понимаете, что до темноты не выйти к людям, организовать ночлег: выкопать пещеру в снегу, сделать укрытие из лапника или валежника, обязательно развести костер;

- если вы не можете сориентироваться, незамедлительно сообщить друзьям или спасателям о том, что вы заблудились, дать максимум ориентиров;

- постараться вернуться на то место, где вы были вместе с группой. Первое, что сделает руководитель группы или спасатель, - будет вас искать в том месте, где он вас точно видел;

- обозначить свое местоположение яркой курткой или куском ткани, костром и дымом, большими буквами, вытоптанными на снегу, стрелками и надписями из камней и веток. Эти знаки оставить в предполагаемом месте поисков. Те, кто ходит в лес в камуфляжной одежде, больше всех рискуют, что их не найдут;

- если нет укрытия, постоянно двигаться, прыгать на месте. Если человек опустит руки, поддастся холоду - это смерть.