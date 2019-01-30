Суд оставил под арестом угонщика самолета рейса Сургут-Москва

Суд оставил в силе решение о двухмесячном заключении под стражу жителя Югры, который пытался угнать самолет Сургут-Москва.

Как сообщает РИА Новости, судья исключил из описательно-мотивировочной части постановления указание на то, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью или препятствовать расследованию. В остальном же постановление осталось без изменения, и апелляционную жалобу адвоката не удовлетворили.

Напомним, 22 января 41-летний житель села Угут угрозами вынудил экипаж пассажирского лайнера изменить курс и посадить самолет в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

По результатам медосвидетельствования в крови угонщика наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Односельчане характеризуют его как человека замкнутого, необщительного, но безобидного. Что вынудило мужчину потребовать у пилотов лететь в Афганистан вместо Москвы - неизвестно, сам он не может объяснить свои мотивы.

Ему предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ ((угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).