СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира

Следственный комитет России опубликовал на ведомственном YouTube-канале видео допроса жителя Санкт-Петербурга Андрея Тищенко, который во вторник устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью.

Бортпроводники доложили о внештатной ситуации командиру воздушного судна, после чего он принял решение о незапланированной посадке в Сочи. Там буян был передан местным полицейским.

В ходе допроса Тищенко заявляет, что был сильно пьян и поэтому ничего не помнит. "Я купил алкоголь в duty-free, его выпил и после этого ничего не помню", - ответил мужчина, добавив, что о своих противоправных действиях узнал только от сотрудников полиции. "По их словам, я хулиганил", - сказал Тищенко.

Следователь СК сказал, что мужчине вменяют совершение преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). СК планирует в ближайшее время обратиться с ходатайством об аресте пассажира в суд.

Ранее в СК России рассказали, что следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения, который нанес травмы стюардессе самолета, следовавшего рейсом "Санкт-Петербург - Анталия".

По версии следствия, 29 января 2019 года примерно в 13 часов 35 минут самолет, летевший в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного поведения 33-летнего мужчины. На борту он устроил дебош, а когда стюардесса пыталась его успокоить, то ударил ее. В результате женщина получила телесные повреждения.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательств", - отмечали в СК.

В свою очередь полицейские квалифицировали дебош пассажира в рамках Кодекса об административных происшествиях. Вчера официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о составлении в отношении буяна административного протокола по статье КоАП, предусматривающей ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того пресс-центр МВД опубликовал видео из салона самолета, на котором видно, как стюарды связывают Тищенко, а он пытается в это время их ударить.