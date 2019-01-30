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30.01.2019 06:15
Рубрика: Легковые авто

В России рухнули цены на бюджетный кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Андрей Полухин/РГ Фото: Андрей Полухин/РГ
Фото: Андрей Полухин/РГ

Цены на автомобили в России продолжают расти после Нового года. И тем удивительнее выглядит решение маркетологов представительства компании Changan снизить стоимость своего самого популярного кроссовера - CS35. Причем не на символическую сумму - рекламы ради, а сразу на 11%. В разных комплектациях китайский "паркетник" подешевел на 104-120 тысяч рублей, подсчитал "Автостат". 

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В результате в начальной комплектации Changan CS35 с мотором 1.6 мощностью 113 л.с. и механической коробкой передач стоит 855,9 тысяч рублей. Аналогичная версия с "автоматом" обойдется в 947,9 тысячи. Топовые комплектации с МКП и АКП оцениваются в 894,5 и 990,7 тысячи рублей. Таким образом теперь кроссовер даже в максимальном оснащении стоит меньше миллиона рублей и отвечает статусу бюджетного.

Напомним, в сентябре 2018 года представительство Changan неприятно удивило тех, кто интересовался ее бестселлером, подняв цены сразу на 160-185 тысяч рублей. К концу года спрос на машину ожидаемо снизился до уровня в 10-30 экземпляров в месяц. В итоге, по данным специализированного портала "Китайские автомобили", модель осталась за пределами топ-10 самых популярных автомобилей из Поднебесной с результатом 1 429 единиц.

Кстати, источник "РГ" в представительстве Changan подтвердил, что нынешнее снижение стоимости во многом связано с ее осенним повышением. "Сейчас цены, по сути, вернулись на прежний уровень с учетом их общего роста по рынку", - отметил он.

Фото: Пресс-служба Geely
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К слову, в мае 2018 года один из руководителей московского офиса марки Ян Тонг сообщил "РГ", что в 2019-м российская линейка бренда последовательно обновится. Пока, впрочем, подтверждения этой информации нет. Так, 24 января Changan получил новое одобрение типа транспортного средства на кроссовер SC75. Но, судя по обнародованным характеристикам, это та же машина, что продавалась и прежде.

#Changan