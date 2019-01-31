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Рубрика: Культура

В Польше под землей обнаружили город, просуществовавший всего 40 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Piotr Wroniecki/ Polish Archaeological Association Фото: Piotr Wroniecki/ Polish Archaeological Association
Фото: Piotr Wroniecki/ Polish Archaeological Association

Польские археологи при помощи георадара в Куявско-Поморском воеводстве обнаружили под вспаханными полями остатки города Нешава, который существовал только в течение нескольких десятков лет в XV веке.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Ученые применили технологию сканирования почвы, которая не требует проведения раскопок. В результате под вспаханными полями были обнаружены остатки города Нешава. Объект расположен в районе Подгорже.

Фото: Arne Hodalic / Katja Bidovec / National Geographic
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В частности, была найдена рыночная площадь. До сих пор считалось, что торговые лавки на ней были временными и немногочисленными. Однако новое исследование показало, что на площади располагались прочные торговые ряды, а также имелась ратуша.

"В течение нескольких лет нас волновал вопрос, был ли этот город масштабно застроен, - говорит руководитель исследовательского проекта Петр Вронецки. - Георадар дал нам трехмерное представление о том, что сейчас скрыто под землей".

По его словам, размер рыночной площади составлял 140х140 метров. Подвалы размерами 4х4 метра говорят о том, что торговые здания были типовыми и, вероятно, деревянными.

Нешава был польским торговым городом. В нем жило несколько тысяч человек. У него была четкая планировка улиц, отдельная торговая и производственная зона, а также оборонительная система, состоявшая из земляного вала и заполненного водой рва.

Это был экономический конкурент тевтонского Торуня, расположенного на другом берегу Вислы. Уникальность этого города заключается в том, что он просуществовал всего лишь около 40 лет.

Затем по политическим причинам его перенесли на несколько десятков километров. К слову, в современном городке Нешава проживает чуть более двух тысяч человек.

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