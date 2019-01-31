В ЮАР отыскали исчезнувший город Квененг

В Южной Африке археологи при помощи передовой лазерной технологии LIDAR (Light Detection and Ranging) обнаружили руины города Квененг, более 200 лет считавшегося затерянным.

Об открытии сообщает Africa News. Его авторами стали археологи из Университета Витватерсранда. Поиски исчезнувшего города Квененг (Kweneng) велись более 30 лет. Руины скрыты под густой растительностью. И только лазерная технология помогла их отыскать.

Затерянный город находится на территории национального парка Суйкербосранд (Suikerbosrand) близ Йоханнесбурга. Исследование показало, что Квененг являлся настоящим мегаполисом своего времени, насчитывавшим сотни домов и торговых зданий.

Это был богатый город площадью около 20 квадратных километров. По мнению ученых, он процветал в период с XV по XIX века, однако затем внезапно исчез.

Примечательно, что письменных свидетельств о существовании этого города нет. Но при помощи лазерной технологии ученым удалось создать его карту. В городе было много каменных строений, а также несколько пар параллельно возведенных каменных стен.

Предположительно, эти были специальные проходы для крупного рогатого скота, который выводили за пределы города на выпас.

В центре поселения находилось два массивных здания общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это могли быть своего рода фермы, в которых содержалось порядка тысячи голов крупного рогатого скота.

Археологи считают, что Квененг пришел в упадок после серии гражданских беспорядков.