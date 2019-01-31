iPad mini будет поддерживать работу с Apple Pencil

Стало известно, что будущий iPad mini получит поддержку стилуса Apple Pencil. Свидетельства в пользу этого факта обнаружил в коде iOS программист Стив Троутон-Смит.

Кроме того, как выяснил Смит, устройство будет совместимо с клавиатурой Smart Keybord. В iPad mini пятого поколения сохранится датчик Touch ID, так что ожидать в новинке функцию распознавания лиц Face ID не стоит.

Как ожидается, Apple представит обновленный iPad mini в первой половине 2019 года. Вместе с ним будет выпущен и обновленный iPad, который заменит актуальную 9,7-дюймовую версию.

Обычный айпад получит 10-дюймовый экран и дизайн в стиле новых iPad Pro, обновленный процессор и недорогую сенсорную панель. Face ID в нем не будет - в этой модели также останется кнопка Home с дактилоскопическим датчиком.