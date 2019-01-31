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Рубрика: Культура

В Греции найдены мраморные каменоломни времен Юлия Цезаря

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture and Sports – Ephorate of Antiquities of Evia Фото: Greek Ministry of Culture and Sports – Ephorate of Antiquities of Evia
Фото: Greek Ministry of Culture and Sports – Ephorate of Antiquities of Evia

Греческие археологи обнаружили на острове Эвбея три древних каменоломни, в которых в античный и римский периоды добывали мрамор для строительства.

Об открытии со ссылкой на данные министерства культуры и спорта Греции сообщает портал Greek Reporter. Три древних карьера для добычи мрамора были обнаружены близ городка Каристос.

Фото: Arne Hodalic / Katja Bidovec / National Geographic
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Археологи обследовали участки, отведенные под строительство ветряков. Карьеры расположены в скалах на разной высоте. Так, в одном из них ученые обнаружили большие прямоугольные блоки, вырезанные из скал, но так и оставленные на месте разработки.

Кроме того, под слоем мелкого гравия находились две готовые колонны. Каждая из них наполовину раскрошилась со временем. Один из карьеров буквально нависает над дорогой. Он расположен высоко на скалистом склоне холма.

Там археологи обнаружили следы каменных сколов, которые можно найти только на участках добычи. Кроме того, были найдены три незавершенные колонны и круглые сооружения. Последние могли использоваться для сбора воды и мытья инструментов.

По мнению ученых, открытие древних мраморных каменоломен указывает на то, что Каристос был важным городом. Наиболее интенсивно добыча мрамора в этих местах шла во времена Юлия Цезаря и Августа.

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