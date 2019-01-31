Мадуро потратит миллиард евро на благоустройство Венесуэлы

Николас Мадуро объявил о выделении миллиарда евро на благоустройство 62 городов в рамках программы "Прекрасная Венесуэла - Вместе все возможно". По словам главы государства, она уже запущена.

Как написал лидер южноамериканской страны в Twitter, данная программа превратит 62 наиболее густонаселенных города в самыме красивые и современные поселения в Латинской Америке. В рамках первого этапа программы будет выделено 100 миллионов евро (президент отказался от использования доллара в своих расчетах). Уже утверждены 572 проекта ремонта площадей, проспектов, бульваров.

"Цель миссии - принести пользу всем гражданам через лучшее пространство, лучшую страну, где дети смогут расти в абсолютно чистой окружающей среде", - отметил Мадуро. "Я хочу добиться культурной самобытности каждого города. Пусть Венесуэла будет международным туристическим центром. Либо мы делаем это, либо никто не сделает", - подчеркнул президент.

Ранее Мадуро заявил о том, что Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара. "К счастью, у Венесуэлы есть ресурсы в евро, юанях, петро…", - отметил лидер страны.

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.