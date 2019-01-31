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Рубрика: Культура

В Англии нашли древний манускрипт о волшебнике Мерлине

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Bristol/PA Wire Фото: University of Bristol/PA Wire
Фото: University of Bristol/PA Wire

В Великобритании сотрудник Бристольского университета Майкл Ричардсон обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, рассказывающей о легендарном короле Артуре и волшебнике Мерлине.

Фото: Arne Hodalic / Katja Bidovec / National Geographic
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Как сообщает Birmingham Live, рукопись была "спрятана" среди французских научных книг, хранящихся в архиве Бристольской центральной библиотеки. В частности, фрагменты древнего манускрипта были вложены в переплетенное четырехтомное издание теолога Жана Жерсона.

Расшифровка текста показала, что он посвящен мифической стране Артурии. В нем упоминается имя легендарного короля Артура. Ученые считают, что им в руки попал цикл рыцарских романов Вульгата или Ланселот-Грааля, написанных на старофранцузском языке.

Он состоит из пяти частей, причем одна часть целиком посвящена волшебнику Мерлину. Исследователи не исключают, что рукопись могла быть использована в качестве основного источника информации сэром Томасом Мэлори, написавшем "Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола".

"Фрагменты, описывающие историю Мерлина, - это поистине захватывающая находка, - говорит доктор Лия Тетер из Бристольского университета. - Она имеет важное значение для изучения не только этого текста, но и более поздних текстов, которые сформировали наши взгляды на легенды об Артуре".

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