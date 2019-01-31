Названы крупнейшие автопроизводители мира

Крупнейшим автопроизводителем мира в третий раз подряд оказался концерн Volkswagen. Компания с учетом продукции под брендами VW, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, SEAT, Skoda, продала в 2018 году 10,83 млн автомобилей. Это на 0,9% больше, чем в 2017-м. Toyota с учетом марок Daihatsu и Hino нарастила 2% продаж - до 10,59 млн машин - и осталась второй.

Показатель Volkswagen практически повторил альянс Nissan-Renault-Mitsubishi, чьи совокупные продажи составили 10,76 млн автомобилей - на 1,4% больше прошлогоднего. Но составители рейтинга, опубликованного APN, учли результаты этих марок по отдельности. Так, Nissan Motor Co реализовал 5,65 млн автомобилей, Renault SA - 3,9 млн, а Mitsubishi Motors Corp. - 1,2 млн.

По мнению Bloomberg, сохранять лидерство Volkswagen позволяют крепкие позиции на крупнейшем мировом рынке - китайском. Впрочем, на нем наметился спад, что может принести определенные проблемы европейскому концерну. Агентство отмечает, что в целом VW делает ставку на кроссоверы - в частности, T-Cross, Seat Tarraco и Audi Q3.

Toyota также рассчитывает на рынок Поднебесной, где японцы представили новый седан Corolla. Кроме того, добавить продажи может обновленный гибридный хэтчбек Prius.

Кстати, более семи десятилетий первенство в споре автопроизводителей удерживал General Motors Co, но теперь этот американский концерн не может составить конкуренцию новым лидерам.