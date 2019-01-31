Отмена техосмотра для личного авто: мнения "за" и "против" - видео

На днях депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об отмене техосмотра для личных автомобилей.

В пояснительной записке авторы документа ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД, согласно которой за первые 9 месяцев прошлого года техническая неисправность стала причиной всего 3,8% от общего числа ДТП.

Подобное предложение уже и раньше звучало в Госдуме. И всегда оно имеет своих сторонников и противников.

Как показал проведенный корреспондентами "Российской газеты" опрос, многие автомобилисты, похоже, не спешат с одобрением этого закона. Люди опасаются за безопасность на дорогах. Мнения экспертов и простых автовладельцев - в нашем новом видеосюжете.