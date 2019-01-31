Определены условия для снижения курса доллара

До конца недели курс российской валюты будет поддерживать разве что потенциальное повышение нефтяных котировок. Заметное укрепление рубля в обозримой перспективе возможно только при совпадении целого ряда факторов, либо при ослаблении санкций против РФ, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

В четверг и пятницу курс доллара будет находиться в пределах 65,5-66,8 рубля, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Закончившийся налоговый период перестал помогать российской валюте, сейчас основная поддержка будет исходить от возможного роста цены барреля Brent до уровня 62-63 доллара, считает аналитик. Операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила по-прежнему будут оказывать несущественное давление на рубль, добавляет Помыткин.

Руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев полагает, что курс доллара на конец этой недели составит 66-66,5 рубля.

Далее же сдерживать возможное укрепление рубля будут значительные выплаты по внешнему долгу во втором квартале, а также низкий потенциал роста цены на нефть, связанный с замедлением темпов роста экономик США и Китая, говорит Помыткин. В частности, укрепление курса российской валюты до 63-64 рублей за доллар возможно в результате снижения санкционного давления, допускает аналитик.

По мнению Воробьева, укрепление рубля до таких уровней имеет очень мало шансов на то, чтобы стать реальностью. В целом его могли бы вызвать рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель, значительное повышение ключевой ставки Банком России, существенное ослабление доллара на мировом рынке, высокий спрос нерезидентов на рублевые активы, перечисляет аналитик. Однако реализация этих факторов в нынешних условиях маловероятна, указывает Воробьев.