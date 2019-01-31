Президентские лимузины Aurus испытали в минус 40

В Сети появилось видео, на котором запечатлены представительские лимузины Aurus Senat. Неназванный автор запечатлел два автомобиля, черного и белого цвета, в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Дождались! Путин в городе, проект "Кортеж" на промзоне", - прокомментировал блогер.

На втором видео белый лимузин сняли на одной из улиц Ноябрьска.

"Серьезный аппаратище!", - заключает автор ролика.

По неофициальным данным, Aurus Senat привезли на Ямал для того, чтобы испытать в суровых условиях. Температура воздуха в Ноябрьске в ближайшие дни должна опуститься ниже отметки в минус 45 градусов.

Senat Limousine рассекретили на инаугурации президента России Владимира Путина в мае прошлого года. Лимузин уже входит в мировой топ лучших автомобилей в своем классе.

Серийное производство автомобилей Aurus Senat - седана и лимузина - должно начаться в ближайшее время. Предполагается, что с 2021 года их будут собирать на мощностях компании Sollers. На покупку автомобилей уже поступило несколько сотен заявок.

Напомним, недавно появилось видео первой поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Aurus Senat Limousine.