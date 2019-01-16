Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Skoda объявила дату премьеры нового кроссовера 11:28
АвтоВАЗ представил Lada Vesta с 350-сильным двигателем 11:00
Самый маленький кроссовер Lexus добрался до России 10:08
Видео: слепой водитель разогнался на суперкаре до 244 км/ч 09:09
16.01.2019 12:11
Рубрика: Легковые авто

Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео

Текст: Виктория Чернышева

На официальном YouTube-канале правительства РФ появилось видео первой поездки премьер-министра Дмитрия Медведева на Aurus Senat Limousine. На автомобиле, созданном в рамках проекта "Кортеж", Медведев прибыл на X Гайдаровский форум.

Лимузин, на котором теперь будет передвигаться премьер, оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 л.с., с 9-ступенчатой АКПП KATE R932 отечественного производства. Автомобиль полноприводный, с гибридной силовой установкой, его длина - 6630 мм.

Фото: REUTERS/Martin Acosta
"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили "Кортеж" Путина на G20

Aurus Senat оснащен системами "Эра ГЛОНАСС", активной помощи водителю ADAS, автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновения, распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон, а также адаптивным круиз-контролем и электронным контролем устойчивости.

Senat Limousine рассекретили на инаугурации президента России Владимира Путина в мае прошлого года. Лимузин уже вошел в мировой топ лучших автомобилей в своем классе.

Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPhone
Двигатель проекта "Кортеж" планируют превратить в авиационный

В пуле поставщиков проекта, который реализует ГУП "НАМИ", половина - отечественные предприятия. Серийное производство автомобилей Aurus Senat, седана и лимузина, начнется в ближайшее время. Предполагается, что с 2021 года их будут собирать на мощностях компании Sollers. На покупку автомобилей уже поступило несколько сотен заявок.

В настоящий момент началось изготовление кузовов первых прототипов внедорожника Aurus Komendant. А недавно дизайнеры показали, как мог бы выглядеть универсал Aurus Senat SW.

Чем порадует российский автопром в ближайшие годы
Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году
#Кортеж