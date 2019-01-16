Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео

На официальном YouTube-канале правительства РФ появилось видео первой поездки премьер-министра Дмитрия Медведева на Aurus Senat Limousine. На автомобиле, созданном в рамках проекта "Кортеж", Медведев прибыл на X Гайдаровский форум.

Лимузин, на котором теперь будет передвигаться премьер, оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 л.с., с 9-ступенчатой АКПП KATE R932 отечественного производства. Автомобиль полноприводный, с гибридной силовой установкой, его длина - 6630 мм.

Aurus Senat оснащен системами "Эра ГЛОНАСС", активной помощи водителю ADAS, автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновения, распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон, а также адаптивным круиз-контролем и электронным контролем устойчивости.

Senat Limousine рассекретили на инаугурации президента России Владимира Путина в мае прошлого года. Лимузин уже вошел в мировой топ лучших автомобилей в своем классе.

В пуле поставщиков проекта, который реализует ГУП "НАМИ", половина - отечественные предприятия. Серийное производство автомобилей Aurus Senat, седана и лимузина, начнется в ближайшее время. Предполагается, что с 2021 года их будут собирать на мощностях компании Sollers. На покупку автомобилей уже поступило несколько сотен заявок.

В настоящий момент началось изготовление кузовов первых прототипов внедорожника Aurus Komendant. А недавно дизайнеры показали, как мог бы выглядеть универсал Aurus Senat SW.