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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похититель картины Куинджи попросил прощения

Текст: Сергей Юрьев

Денис Чуприков, совершивший резонансную кражу картины из Третьяковской галереи, пока находится в изоляторе временного содержания по Северо-восточному административному округу столицы. Там, по закону, он может - до перевода в следственный ирзолятор - находиться до 10 дней после взятия под стражу. В камере, где сидит Чуприков - еще два человека. На условия содержания он не жалуется. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые 31 января посетили арестованного.

Фото: Wikipedia
Картина "Ай-Петри. Крым" вернется на выставку в Третьяковку

Ответственый секретарь ОНК Иван Мельников, сообщил "Интерфаксу", что Чуприков просил передать всем гражданам России свои извинения, и что ему очень стыдно за то что он натворил.

Чуприков также рассказал, что его давно интересует искусство, и что он регулярно посещал музеи, особенно, когда вход туда был бесплатным.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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