Похититель картины Куинджи попросил прощения

Денис Чуприков, совершивший резонансную кражу картины из Третьяковской галереи, пока находится в изоляторе временного содержания по Северо-восточному административному округу столицы. Там, по закону, он может - до перевода в следственный ирзолятор - находиться до 10 дней после взятия под стражу. В камере, где сидит Чуприков - еще два человека. На условия содержания он не жалуется. Об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые 31 января посетили арестованного.

Ответственый секретарь ОНК Иван Мельников, сообщил "Интерфаксу", что Чуприков просил передать всем гражданам России свои извинения, и что ему очень стыдно за то что он натворил.



Чуприков также рассказал, что его давно интересует искусство, и что он регулярно посещал музеи, особенно, когда вход туда был бесплатным.