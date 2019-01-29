Суд арестовал обвиняемого в похищении картины из Третьяковки

Таганский райсуд Москвы постановил заключить под стражу сроком на 2 месяца обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

"Избрать Денису Чуприкову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 марта", - огласила постановление судья. Она отметила, что виновность фигуранта подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также очными ставками со свидетелями. Суд также принял во внимание доводы следователей о том, что предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны.

Ранее ведущий дело следователь в суде заявил, что Чуприков совершил преступление, имеющее большой общественный резонанс. "Не все лица, причастные к преступлению, установлены, и он может попытаться связаться с ними или просто скрыться от следствия", - сказал следователь. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Защита в свою очередь просила о домашнем аресте. Такую же меру пресечения попросил и Чуприков.

Напомним, сегодня Чуприкову было предъявлено обвинение.

Преступление было совершено в воскресенье. Картину знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей выставки вынес мужчина. Оперативникам ФСБ и полиции удалось в течение суток задержать подозреваемого в дерзком похищении.