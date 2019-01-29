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29.01.2019 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал обвиняемого в похищении картины из Третьяковки

Текст: Иван Петров
Таганский райсуд Москвы постановил заключить под стражу сроком на 2 месяца обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Избрать Денису Чуприкову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 марта", - огласила постановление судья. Она отметила, что виновность фигуранта подтверждается протоколами осмотра места преступления и видеозаписями, а также очными ставками со свидетелями. Суд также принял во внимание доводы следователей о том, что предполагаемые сообщники Чуприкова пока не задержаны.

Фото: МВД России
У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения

Ранее ведущий дело следователь в суде заявил, что Чуприков совершил преступление, имеющее большой общественный резонанс. "Не все лица, причастные к преступлению, установлены, и он может попытаться связаться с ними или просто скрыться от следствия", - сказал следователь. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Защита в свою очередь просила о домашнем аресте. Такую же меру пресечения попросил и Чуприков.

Напомним, сегодня Чуприкову было предъявлено обвинение.

Преступление было совершено в воскресенье. Картину знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на глазах у посетителей выставки вынес мужчина. Оперативникам ФСБ и полиции удалось в течение суток задержать подозреваемого в дерзком похищении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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