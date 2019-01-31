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Рубрика: Российский автопром

Первым покупателем самой дорогой Lada стал губернатор Самарской области

Текст: Виктория Чернышева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым владельцем самого дорогого автомобиля марки Lada. Глава региона прибыл в дилерский центр АвтоВАЗа к началу старта продаж нового седана Vesta Sport.

Он передал продавцам сертификат на покупку первого серийного автомобиля, полученный 30 августа на на Московском международном автомобильном салоне от президента компании Ива Каракатзаниса. Азаров выбрал седан в цвете "тайфун" (серо-голубой).

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Губернатор признался, что испытывает сильные эмоции: "Я стал счастливым обладателем нового автомобиля - современного, спортивного, который имеет свой характер и свой драйв. Уверен, что эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить машину достаточно профессионально и аккуратно, но получают удовольствие от скорости и спортивного вождения".

Стоимость Lada Vesta Sport начинается от 1 009 900 рублей. Автомобиль имеет 205 оригинальных деталей, каждая из которых опробована на соревнованиях российского и международного уровня. Седан разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды, его максимальная скорость - 198 км/ч. Vesta Sport оснастили 1,8-литровым "вазовским" двигателем, мощность которого довели до 145 л.с.

Другие интересные факты о новом автомобиле читайте в нашей статье.

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#Lada