В Крыму объяснили активность разведки ВВС США у берегов полуострова

Заметное увеличение активности самолетов-разведчиков ВВС США у берегов Крыма связано с возрастающей ролью России в международной политике. Такое мнение РИА Новости высказал заместитель председателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков.

Только в январе самолеты Boeing P-8A Poseidon американских ВВС были замечены вблизи полуострова 16, 24 и 30 января. Согласно информации мониторинговой группы PlaneRadar, в среду 30 января сразу несколько летательных аппаратов, оснащенных средствами радиоэлектронного зондирования местности и эфира, совершили облет южных границ РФ. Самолеты-разведчики снова заметили вблизи от Крыма. Воздушные суда США совершили облет, длившийся около восьми часов.

Вице-спикер крымского парламента отметил, что после распада СССР, такая активность иностранных разведок у наших границ не наблюдалась, поскольку страна Запада и США устраивало существующее положение.

- Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались, - сказал Владимир Бобков. - Разведка работает, пытается все выяснить, так как они понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле - глубоко эшелонированное государство

Усиленная активность стран НАТО вблизи Крыма наблюдается не только в воздухе, но и на воде. В Черное море стали регулярно заходить боевые корабли стран альянса. 20 января в акваторию вошел американский эсминец "Дональд Кук" вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк".