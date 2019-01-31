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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске Вани Фокина

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Общественная ассоциация "Помогите нам спасти детей" из итальянского города Роверето собрала пожертвования для 11-месячного Вани Фокина, спасенного после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска. Деньги уже переведены в Москву, сообщил РИА Новости глава благотворительной организации Эннио Бордато.

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"Эта трагическая история задела за живое многих в Италии. Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде, - цитирует агентство Эннио Бордато. - Всем нам хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец. Поэтому в Роверето был объявлен сбор денежных средств в помощь спасенному русскому мальчику".

Деньги уже переведены в Москву в благотворительный фонд "Доктор Лиза". Вскоре их передадут родителям Вани Фокина, который сейчас вместе с мамой находится в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и уже идет на поправку.

Как уже сообщала "РГ", при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. В первые часы после обрушения были спасены 18 человек. Ваню Фокина чудом нашли под завалами на вторые сутки аварийно-спасательных работ и отправили спецбортом в столичную клинику.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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