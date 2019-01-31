Кубок. Серебро; литье, чеканка, гравировка, вальцовка; золочение. Высота: 18,5 см. Диаметр: 10,2 см. Футляр: папье-маше, шелк; тонировка, тиснение. Клейма: "84" (84я золотниковая проба для серебряных изделий). "А.К 1831" (клеймо пробирного мастера с годом), городовое клеймо Одессы, "БХ" (клеймо неизвестного одесского мастера). На тулове кубка две гравированные надписи: "В знакъ признательности А.Г.Тройницкому отъ Восп<итанниковъ> Риш<ельевскаго> Лицея" и "27 Генв<аря> 1832 Года".

Весной прошлого года Государственный Эрмитаж приобрел великолепный серебряный кубок, исполненный талантливым одесским ювелиром. Кубок, прекрасно сохранившийся в своем футляре, имеет несомненные художественные достоинства, но особую ценность придают ему надписи, свидетельствующие о том, что он был преподнесен воспитанниками одесского Ришельевского лицея их преподавателю А.Г. Тройницкому.

В Эрмитаже фамилия Тройницких - "не пустой для сердца звук": здесь чтут память о Сергее Николаевиче Тройницком, внуке Александра Григорьевича, возглавлявшем музей в 1918-1927 годах.

Первый лицей на юге

Когда в 1818 году Александр I впервые посетил Одессу, этот процветающий город, бурлящий деловой энергией, вызвал у императора неподдельное восхищение: всего четверть века назад на этом месте в мазанках ютилось не более семисот обывателей. При самом лестном рескрипте государь выслал главному творцу этого поразительного преображения, своему бывшему сподвижнику, а ныне премьер-министру правительства Людовика XVIII, герцогу Арману Эммануэлю дю Плесси, герцогу Ришелье, орден св. Андрея Первозванного...

Покинув Одессу осенью 1814 года, Эммануил Осипович, как называли его в России, не прерывал связей со второй своей родиной. Он всячески содействовал дальнейшим благодетельным преобразованиям, осуществлявшимся в Одессе его близким другом, единомышленником и соратником, графом А.Ф. Ланжероном, унаследовавшим его обязанности. Так, через три года после возвращения герцога во Францию в Одессе в соответствии с давним замыслом Ришелье был основан первый на Юге России лицей, которому присвоили имя инициатора его создания.

Первоначально Ришельевский лицей представлял собой среднее учебное заведение с подготовительным и четырьмя гимназическими (по два года в каждом) классами. Это знаменитое впоследствии училище было учреждено на основе Одесского благородного института и Одесской коммерческой гимназии указом Александра I от 2 мая 1817 года; его торжественное открытие состоялось 7 января 1818 года.

Эммануил Осипович пожертвовал на содержание лицея все доходы от аренды и пенсию, пожалованные ему за долговременную службу в России; он передал лицею и свою великолепную библиотеку.

В 1837 году Ришельевский лицей приобрел статус высшего учебного заведения с физико-математическим и юридическим отделениями. Лицей обеспечивал образование, близкое к университетскому, но за три, а не за четыре года; при определении на гражданскую и военную службу его воспитанники пользовались равными правами со студентами университетов.

В 1864 году Ришельевский лицей преобразовали в Новороссийский университет; ныне это Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова...

Первый ученик

Александр Григорьевич Тройницкий был связан с Ришельевским лицеем не только преподаванием в нем, как это явствует из надписи на преподнесенном ему кубке: он и сам был его воспитанником. А.Г. Тройницкий родился в Одессе 12 марта 1807 года в семье майора Ладожского пехотного полка Григория Устиновича Тройницкого и Матрёны Фоминичны Волошиновой. Крестным отцом первенца стал комендант Одессы и шеф Ладожского полка генерал-майор Фома Александрович Кобле (Thomas Cobley 1761-1833). В пятилетнем возрасте Александр осиротел: 11 июля 1812 года его отец получил смертельное ранение в бою при Салтановке. В том же году семья Тройницких понесла потери во время эпидемии чумы. По-видимому, генерал Кобле не оставил своего крестника в трудные дни: герцог де Ришелье обеспечил семью Тройницких пристойной пенсией.

В девять лет Александр поступил в Благородный воспитательный институт, вскоре преобразованный в Ришельевский лицей, и получил стипендию герцога Ришелье. Стипендиат проявил таланты и усердие; ему благоволили учителя и наставники. На вечере памяти герцога де Ришелье, скончавшегося в Париже 17 мая 1822 года, Александр выступил с речью на латинском языке...

В 1824 году "первым учеником" Александр окончил лицей и поступил в училище правоведения и политической экономии. Нужда заставила его пробавляться частными уроками в известных одесских семьях; впрочем, он всегда пользовался любовью учеников, сохранявших теплые отношения со своим учителем и по окончании занятий. Училище правоведения Александр окончил также первым в списке. С 1827 по 1832 годы Тройницкий служил адъюнктом физико-математических наук в Ришельевском лицее. Когда благодарные ученики преподнесли ему кубок, пополнивший ныне собрание Государственного Эрмитажа, ему не исполнилось еще двадцати пяти лет...

"Бывшие люди"

Впереди у А.Г. Тройницкого была долголетняя успешная деятельность на государственной службе. Высшей ступенью на его карьерной лестнице стало назначение членом Государственного совета. Проживая в Северной Пальмире, он никогда не забывал Пальмиры Южной, как называли свой город одесситы. Одесса с гордостью следила за успехами своего верного сына: по учреждении звания "Почетный гражданин Одессы" первым носителем его стал граф С.Г. Строганов (1862), а вторым - А.Г. Тройницкий (1863). Александр Григорьевич скончался в день, когда ему исполнилось 64 года; он похоронен на Волковом кладбище в Петербурге.

Три его сына, выпускники Александровского лицея, служили на ответственных должностях: Николай Александрович (1842-1913), сенатор, занимал посты Рязанского и Вятского губернатора, Григорий Александрович (1844-1914), сенатор, состоял членом совета министра государственных имуществ, а Владимир Александрович (1847 - не позднее 1929) был губернатором Тобольска.

Внук нашего героя жестоко поплатился за служебные достижения своего отца и своего собственного старшего брата Александра Николаевича (1869-?), действительного статского советника, тульского и семипалатинского губернатора. Сергей Николаевич Тройницкий (1882-1948), выпускник Императорского училища правоведения (15.05.1904), выдающийся специалист в области геральдики, издатель журнала "Гербовед", один из основателей знаменитого журнала "Старые годы", крупнейший знаток прикладного искусства, служил в Эрмитаже с 1908 года. 25 декабря 1918 года он был избран директором Эрмитажа. Однако в 1927 году его отстранили от должности, а в 1931 году изгнали из Эрмитажа.

В 1935 году в ходе операции НКВД "бывшие люди" С.Н. Тройницкий с женой были приговорены к ссылке. "Сын действительного статского советника, сенатора, имевшего свою усадьбу в бывшей Новгородской губернии. <...> Его брат - бывший губернатор Семипалатинской губернии, - таково было обоснование приговора. - Выслать в Уфу на 3 года"1.

То обстоятельство, что Сергей Николаевич приходился по матери правнуком декабристу И.Д. Якушкину, его "вину" не смягчало...

Памяти "бывших людей" мы и посвятим эту публикацию.

1. Вилинбахов Г.В. Сергей Николаевич Тройницкий. Материалы к биографии. Материалы конференции "Геральдика. 10 лет восстановления геральдической службы России" (февраль 2002). Сайт "Геральдика.ру"