США готовы работать с любым победителем выборов президента на Украине

Вашингтон устроит любой победитель президентских выборов на Украине. США готовы работать с каждым из нынешних кандидатов на пост главы украинского государства, рассказал американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Мы готовы работать с любым демократическим лидером, который будет избран", - заявил американец, которого цитирует РИА Новости.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В настоящий момент в качестве кандидатов зарегистрировались 26 человек. Среди них глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и известный комик Владимир Зеленский.

Результаты опросов общественного мнения, проведенные соцгруппой "Рейтинг", показали, что юморист Зеленский наиболее популярен в народе. Накануне шоумен опередил Юлию Тимошенко и теперь занимает первую строчку в неофициальном зачете претендентов на президентское кресло. Комика поддерживали 19 процентов респондентов.