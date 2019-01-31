Археологи вскрыли таинственный древний саркофаг

Словенские археологи вскрыли древний саркофаг римского периода с останками таинственной знатной женщины, обнаруженный в столице страны Любляне.

Как сообщает National Geographic, находка была сделана на улице Госпосветской. Раскопки там начались в 2017 году. Всего археологи обнаружили более 350 захоронений римской эпохи - IV века нашей эры. Большинство из них принадлежало представителям знати.

Об этом говорят не только роскошные предметы, обнаруженные в могилах, но и саркофаги, в которых покоились останки. Позволить себе такой "гроб" могли только богатые люди, занимающие высокое положение в обществе.

Особое внимание исследователей привлекло захоронение шестилетней девочки. Она была погребена в очень дорогом саркофаге из известняка, добытого в 20 км от города. В могилу девочки родственники положили множество ювелирных изделий, включая золотой браслет, кольцо с драгоценным камнем и ожерелье.

В соседнем саркофаге были найдены останки таинственной женщины, умершей в возрасте 30-40 лет. Судя по найденным рядом с ее телом артефактам, она была представительницей знати.

Самой потрясающей находкой ученые называют синюю стеклянную чашу, обнаруженную в этом захоронении. Надпись на ней предписывает владельцу "пить, чтобы жить вечно!"

Добавим, что римская история Любляны началась в I веке до нашей эры, когда существовавшее там поселение вошло в состав империи под названием Эмона.