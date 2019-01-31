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31.01.2019 14:35
Рубрика: Легковые авто

Tesla сообщила об убытках в 1 млрд долларов

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Tesla завершила прошлый год с убытками около миллиарда долларов. При этом, как уточняет портал The Verge, производитель электромобилей впервые за 15-летнюю историю компании заявил о получении чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года в размере 139 миллионов долларов.

Выручка Tesla за квартал составила 7,2 миллиарда долларов, что является рекордом для компании. Общая выручка за прошлый год также оказалась беспрецедентной - чуть более 21 миллиарда.

Фото: www.twitter.com/ReportMotori
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По словам Илона Маска, 2018 год был "самым важным годом в истории Tesla". Компания произвела около 253 000 автомобилей. Более половины из них - Model 3. Хотя Маск поставил план продать в 2018 году 500 000 автомобилей.

Заявлено, что в 2019 году автопроизводитель намерен поставить на рынок до 400 000 автомобилей - это на 65 процентов больше прошлогодних показателей. В планах - покорение новых рынков. В частности, китайского, считающегося крупнейшим рынком электромобилей в мире.

Ранее в компании заявили о прекращении выпуска дешевых электрокаров.

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#Tesla