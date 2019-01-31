Трамп: Место и время встречи с Ким Чен Ыном определено

Место и время встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном определено. Данная информация, впрочем, пока хранится в тайне от широкой общественности.

По словам американского лидера, официальное заявление на этот счет будет сделано на следующей неделе, передает агентство Reuters.

По некоторой информации, Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться во второй раз в конце февраля на территории одного из азиатских государств. Некоторые СМИ сообщали, что стороны в качестве возможного места для переговоров могли выбрать Вьетнам.

Напомним, что впервые хозяин Белого дома Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын поговорили в Сингапуре в июне прошлого года. Журналисты назвали ту встречу исторической. Мировая общественность надеется, что контакты между Вашингтоном и Пхеньяном будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.