У Федора Емельяненко родилась пятая дочь

У прославленного бойца ММА Федора Емельяненко родилась дочь - пятая по счету.

О рождении ребенка у 42-летнего спортсмена сообщил "Спорт-Экспресс". Отмечается, что разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми Емельяненко теперь составляет 19 лет.

Рождение девочки наверняка скрасит настроение "Последнего императора", как называют Федора поклонники ММА. Напомним, в воскресенье рано утром россиянин уступил в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру. Емельяненко был нокатуирован спустя 35 секунд после начала боя.