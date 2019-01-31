Volkswagen показал концепт пляжного багги

Компания Volkswagen раскрыла внешность электрического багги, который покажут публике на Женевском международном автосалоне.

Эталоном для новой машины послужила популярная в конце 60-х годов в США модель пляжного багги на базе хэтчбека Volkswagen Beetle.

В основе прототипа лежит платформа MEB, разработанная специально для будущих электрокаров концерна.

По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа, концептуальный багги - "чистая динамика и энергия на четырех колесах". Никаких технических подробностей о концепте немцы не сообщают.

Ранее в Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа. Производство автомобиля стартует в июне 2019 года на заводе компании в Вольфсбурге.