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31.01.2019 15:08
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал концепт пляжного багги

Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen раскрыла внешность электрического багги, который покажут публике на Женевском международном автосалоне.

Эталоном для новой машины послужила популярная в конце 60-х годов в США модель пляжного багги на базе хэтчбека Volkswagen Beetle.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В основе прототипа лежит платформа MEB, разработанная специально для будущих электрокаров концерна.

По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа, концептуальный багги - "чистая динамика и энергия на четырех колесах". Никаких технических подробностей о концепте немцы не сообщают.

Ранее в Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа. Производство автомобиля стартует в июне 2019 года на заводе компании в Вольфсбурге.

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#Volkswagen