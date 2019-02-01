"Аэрофлот" наградил экипаж рейса Сургут - Москва

22 января 2019 года во время выполнения рейса Сургут - Москва один из пассажиров, угрожая применить оружие, потребовал изменить маршрут и направить борт в другую страну. Его удалось убедить в необходимости совершить промежуточную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

По решению Правления ПАО "Аэрофлот" за верность долгу, мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации, почетного знака "Отличник Аэрофлота" - высшей корпоративной награды авиакомпании - удостоены: Рустам ЦЫБАКИН, командир воздушного судна; Владислав КУЛИК, второй пилот; Ева КРАЙЧЕК, старший бортпроводник; Мария НИКУЛИНА, бортпроводник.

Почетные грамоты за профессионализм и высокие личные качества получили: Лейла ГУЛИЕВА, бортпроводник; Екатерина ЗОЛОТАЯ, бортпроводник; Татьяна ФЕРАПОНТОВА, бортпроводник; Игорь ЗАЙКОВ, представитель ПАО "Аэрофлот" в Ханты-Мансийске.

Все члены экипажа и представитель авиакомпании в Ханты-Мансийске поощрены денежными премиями.

По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.

В итоге злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, был задержан. При освобождении самолета никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Экипаж рейса Сургут - Москва - настоящие герои, - заявил на церемонии награждения генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. - Они не знали, реальны ли угрозы злоумышленника, вооружен ли он, есть ли у него сообщники на борту. Но все их действия были направлены на сохранение жизни и здоровья пассажиров. В экстремальной ситуации они не потеряли самообладания, сработали профессионально и безупречно. Продемонстрировали всему миру, что такое российская школа авиации".

Генеральный директор "Аэрофлота" также поблагодарил пассажиров рейса за проявленную выдержку: "Не поддаться панике, довериться профессионализму экипажа - такое доверие особо ценно для нас".