Новости

Монета с изображением королевы Анны продана на аукционе за рекордную сумму 13:16
Названо имя богатейшего человека в истории Земли 13:10
В Кузбассе пассажирский автобус столкнулся с локомотивом 13:08
Москвичи смогут бесплатно провериться на онкозаболевания 13:02
В Волгограде задержали подозреваемого в телефонном терроризме 13:00
В Москве задержан похититель фигуранта дела об убийстве Вороненкова 12:57
Лукашенко: Ломать систему образования Беларуси нельзя 12:57
Найден актер на главную роль в байопике Дэвида Боуи 12:50
Поезд из Петербурга сломался по пути в Псков 12:46
В Югре нашли примерзшую к стене дома женщину 12:45
В Приморье подготовили к пуску крылатые ракеты 12:43
В Сочи суд запретил фирме по отлову животных отстреливать собак 12:38
Названы главные темы V Международного арктического форума 12:33
Эксперт с Северного Кавказа рассказал, как формируются лавины 12:24
В Госдуме прокомментировали "послание" Гуайдо 12:23
Петрозаводские чиновники выявят самозахват земли с помощью дронов 12:23
Умер один из авторов Красной книги Севастополя Александр Болтачев 12:20
Гибель группы Дятлова заново расследуют спустя 60 лет 12:13
Минск предложил объединить усилия стран ЕАЭС по цифровой трансформации 12:06
Астраханского главврача заподозрили в крупной взятке 12:02
В Карелии мужчина с открытой формой туберкулеза ездил в автобусе 11:56
В Москве обрушилась часть бизнес-центра "Гидропроект" 11:51
В Сибири спецназ уничтожил "боевиков" в 40-градусный мороз 11:42
Африканский сухогруз сел на мель на Дону 11:40
Вопрос о строительстве БелАЭС излишне политизирован в Литве 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 13:10
Рубрика: Культура

Названо имя богатейшего человека в истории Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: Bibliotheque nationale de France Фото: Bibliotheque nationale de France
Фото: Bibliotheque nationale de France

Ученые представили публике средневековую рукопись "Каталонский атлас", на которой в центре мира изображен самый богатый человек в истории.

Как сообщает Live Science, уникальный атлас XIV века представлен на выставке, которая открылась в музее искусств Северо-Западного университета (США). Она рассказывает об огромных богатствах и влиянии Африки в средние века.

Фото: Предоставлено управлением Федерального казначейства по краю
В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи

Карта была создана на средиземноморском острове Майорка в 1375 году. На ней изображен Манса Муса - правитель империи Мали, который признан богатейшим человеком в истории. Он полностью контролировал добычу золота в регионе, а золото Мали в то время было самым чистым и востребованным.

"Трудно представить, чтобы кто-то сегодня обладал таким же богатством, какое было у него, - говорит сотрудник музея Бикфорд Берзок. - Муса имел неограниченный доступ ко всем ресурсам своей империи".

Малийское золото, в частности, использовалось для чеканки динаров, которые в XIV веке были доминирующей валютой. На то, что их чеканили из золота Мусы, указывают недавно расшифрованные арабские тексты того времени.

Считается, что Муса был единственным человеком в истории, который единолично регулировал цены на золото. Известна история о том, как он совершил хадж в Мекку в 1324-1325 гг. По пути правитель щедро раздавал золото беднякам и покупал товары за огромные суммы. Это привело к девальвации золота в крупных городах того времени.

Еще одним важным источником доходов была добыча соли. К слову, выставка будет работать до 21 июля 2019 года. Затем ее перевезут в музей Ага Хана в Онтарио, а весной 2020 года экспонаты выставят в Смитсоновском национальном музее африканского искусства в Вашингтоне.

В Польше под землей обнаружили город, просуществовавший всего 40 лет
В Греции найдены мраморные каменоломни времен Юлия Цезаря
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество История Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы