Французским полицейским разрешили применять спецоружие на митингах

Государственный совет Франции в пятницу отклонил петицию местных правозащитников, требовавших отказаться от использования полицией специального гранатомета LBD для стрельбы резиновыми пулями и гранатами по протестующим.

"Судья Госсовета по срочным вопросам рассмотрел ходатайства о запрете использования гранатометов LBD на манифестациях "желтых жилетов". Согласно принятым сегодня решениям, судья Госсовета отклоняет эти запросы", - цитирует заявление Госсовета ТАСС. Решение было мотивировано строгим регламентом внутреннего кодекса безопасности, где прописаны условия применения нелетального оружия. К тому же применение этого гранатомета с недавнего времени в обязательном порядке фиксируется жандармами на камеру.

По мнению судьи, применение гранатомета не может рассматриваться в качестве серьезного нарушения свободы на выражение своего мнения, а также права не подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Французские правозащитники обратились в Госсовет с петицией о запрете использования спецгранатомета LBD-40 после того, как один из участников "желтых жилетов" во Франции получил серьезную травму, как считают активисты, резиновой пулей, выпущенной охранником правопорядка.

По данным неправительственных организаций, с начала протестов "желтых жилетов" во Франции тяжелые травмы глаз от резиновых пуль получили 17 человек. Пострадавшие рассказывали журналистам и на своих страничках в социальных сетях, что охранники правопорядка намеренно стреляли им в лицо.

Представитель полицейского профсоюза во Франции Линда Кебабб с большим облегчением восприняла решение Госсовета. Ведь полиция не от хорошей жизни прибегает к использованию этого спецгранатомета.