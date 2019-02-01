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Рубрика: В мире

Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Власти Италия не признали Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, объясняя это тем, что вмешательство во внутренние дела другой страны недопустимо. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил, что итальянское внешнеполитическое ведомство "абсолютно против" попыток "определять внутреннюю политику другой страны" извне.

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"Это называется принципом невмешательства и признано ООН", - отметил Ди Стефано в эфире Tv2000.

Замглавы МИД Манлио Ди Стефано ранее выступал с критикой позиции Евросоюза по вопросу Венесуэлы. Также он предлагал посредничество Рима в переговорах между оппозицией и правительством президента Николаса Мадуро. По его словам, главное - это предотвратить войну в Венесуэле.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом. Он назвал этот шаг "несомненным актом вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления", а не действиями "в поддержку демократии или прав человека".

Фото: REUTERS
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Европарламентарии ранее одобрили резолюцию с соответствующим призывом к странам Евросоюза. За данное решение проголосовали 439 парламентариев, против высказались 104 депутата. Примечательно, что 88 человек воздержались и не стали высказывать сове мнение. До этого США и ряд других стран заявили о признании главой государства Гуаидо, который сам себя провозгласил таковым 23 января.

Москва выступает за мирное решение кризиса в Венесуэле и готова предоставить свои услуги в качестве посредника. В российском МИДе призвали партнеров воздержаться от участия в инсценированной Вашингтоном попытке свергнуть законного президента Николаса Мадуро и подумать о возможных последствиях вмешательства во внутренние дела Каракаса.

В мире Европа Италия В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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