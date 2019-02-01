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01.02.2019 13:38
Рубрика: Легковые авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Россияне любят ездить на машинах с большим дорожным просветом - последние данные статистики это подтверждают. Поэтому в том, что компания Kia решила еще приподнять "внедорожный" Rio Xline, нет ничего особенного. 

С 1 февраля дилеры корейской марки начали продажи X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом (он вырос на 20-25 мм зависимости от размера колес). 

Как говорится в пресс-релизе марки, такое решение потребовало пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, а также длительных испытаний автомобиля в России и Корее.

Фото: www.motor1.com
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Повышение клиренса отразилось и на ценах - все версии хэтчбека разом прибавили 10 тысяч рублей. Теперь за самый доступный Rio Xline просят 874 900 рублей, топовая версия машины обойдется в 1 124 900 рублей.

"Внедорожный" Rio продается у нас с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей (1.4 Kappa мощностью 100 л.с. или 1.6 Gamma с отдачей в 123 л.с.) и трансмиссии (6-скоростными механической или автоматической коробками переключения передач).

Напомним, бестселлером Kia на российском рынке остается Rio - в 2018 году было реализовано 100 148 седанов и кросс-хэтчбеков (+3,6%), что является абсолютным рекордом за всю историю продаж этой модели в РФ.

Кстати, 28 января стартовали продажи универсала Kia Ceed Sportwagon. Автомобиль предлагают россиянам по цене от 1 084 900 до 1 624 900 рублей.

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#Kia