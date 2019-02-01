Китай отметил "важный прогресс" в переговорах с США

Китайская делегация считает, что в ходе последнего этапа диалога по торговым спорам с США сторонам удалось достичь "важного прогресса". Участники переговоров договорились о снижении дисбаланса в торговле, наращивании импорта аграрной продукции из Соединенных Штатов и энергоресурсов.

Делегации пришли к выводу, что Пекину и Вашингтону необходимо создавать эффективные механизмы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и отменять взаимные торговые ограничения, сообщает агентство Синьхуа. Китай намерен "с позитивных позиций учитывать обеспокоенность американской стороны" касательно проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в начале декабря 2018 года договорились о том, что в течение 90 дней проведут несколько раундов переговоров по торговым разногласиям, из-за которых двусторонние связи оказались на грани торговой войны. Ранее оба государства обменялись взаимным повышением импортных пошлин на товары друг друга.