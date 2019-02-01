Минск предложил объединить усилия стран ЕАЭС по цифровой трансформации

Общий успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от взаимных усилий и готовности стран к эффективному сотрудничеству, убежден премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Свою позицию 1 февраля он изложил на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии" в Алматы, сообщает пресс-служба правительства РБ.

На конгрессе в Казахстане обсуждаются перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов. А магистральная цель встречи - выработать совместные меры, которые позволят повысить конкурентоспособность цифровых экономик стран содружества.

Анализируя современное состояние их общего экономического потенциала, белорусский премьер обратил внимание на тот факт, что на практике страны ЕАЭС имеют не только различную скорость, но и различное направление преобразований. "Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Чтобы получить реальный синергетический эффект, нужно вместе работать на трансграничном и глобальном IT-рынке, использовать все то лучшее, что было создано на национальном уровне, в каждой из стран - участниц ЕАЭС", - считает Румас.

В Минске, по его словам, обозначен стратегический курс на построение ИТ-страны. "Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа", - сообщил премьер-министр.

По экспорту программного обеспечения на душу населения РБ, отметил он, опережает такие страны, как США, Китай и Индия. "Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года декрету "О развитии цифровой экономики". В итоге получен взрывной рост резидентов - более 450 компаний. Только в прошлом году, - уточнил премьер, - в Парк высоких технологий пришло больше компаний, чем за все 12 лет его предыдущего существования".

Премьер обратил внимание, что инвестиции в инфраструктуру позволили республике подняться на 29-е место в мире и по уровню проникновения услуги фиксированного высокоскоростного доступа в Интернет.

По мнению Румаса, визитной карточкой Парка высоких технологий является развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, в этой сфере успешно работают более 80 компаний в парке. "Мы поставили задачу стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта", - резюмировал глава белорусского кабмина.