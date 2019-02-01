Планировавшие в Москве теракты боевики приговорены к длительным срокам

Боевики запрещенной в России международной террористической группировки "Исламское государство" осуждены за подготовку серии терактов, которые должны были произойти в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Следствием и судом установлено, что участник террористической организации М. Бабаев создал группу, в которую привлек Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева. Террористическая ячейка планировала провести серию терактов в столице, кроме того боевики намеревались совершать нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и огнестрельного оружия.

В итоге суд признал Бабаева, Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова и Тукиева виновными и приговорил их к различным срокам лишения свободы. Осужденные проведут в колонии строгого режима - от 14 до 19 лет.

Напомним, недавно статс-секретарь, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что боевиков "ИГ" в массовом порядке перебрасывают из Пакистана к границе с Таджикистаном. Он не исключил, что у южных границ России готовится масштабная провокация с выдавливанием беженцев.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что эта информация отражает субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона со стороны замминистра Игоря Зубова, а не являются официальной позицией МВД.