Брянская студентка задержана за звонки о минировании

Брянская полиция задержала 16-летнюю студентку одного из городских колледжей. Девушку подозревают в телефонном терроризме.

Вечером 31 января на телефон "02" поступило сообщение, что в трех кафе быстрого питания в Бежицком и Советском районах Брянска заложены мины. Сотрудники полиции и ФСБ проверили адреса и взрывных устройств не нашли.

- Одновременно за несколько часов было установлено, что в полицию звонила 16-летняя студентка колледжа. Мотивы ее поступка устанавливаются, - рассказали в УМВД по Брянской области.

Девушка задержана, против нее возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ). Студентке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 700 тысяч рублей. Также будет решаться вопрос о компенсации затрат, связанных с работой экстренных служб.

Напомним, 30 января атаке телефонных террористов подверглось большинство городов Центральной России. Из-за сообщений о бомбах были эвакуированы торговые центры, школы и административные учреждения.