В Москве арестован подозреваемый в похищении мужчины после перестрелки

В Москве мужчина арестован по подозрению в похищении человека, которое произошло после перестрелки у кафе на северо-востоке мегаполиса.

"Суд избрал Александру Сошникову меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Анны Селивановой.

Похищение произошло вечером 10 января рядом с кафе на проспекте Мира. Неизвестные на автомобиле совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего похитили мужчину в багажник машины. Следствии установило личность потерпевшего, но официально его не раскрывает. По месту жительства пропавшего человека были обнаружены и изъяты травматический пистолет, патроны, сигнальные ракеты.

Ранее сообщалось, что речь идет об уроженце Курска 1983 года рождения. По версии следствия, он и двое его сообщников похитили Юрия Василенко 1979 года рождения. Этот человек находится в розыске по подозрению в соучастии в убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.