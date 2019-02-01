Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом

После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину. Через созданную протоку пошла вода, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В этот раз на взрыв было затрачено 10 тонн тротила. Размер созданной пробоины - более 160 метров в длину, 35 метров в ширину и 19 метров в глубину. Поток воды в образовавшейся протоке - 200-250 кубометров в секунду.

На этом военные завершили первый этап спецоперации. Второй этап они планируют закончить к 18 февраля, на два дня раньше, чем было заявлено изначально.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Его объем - 24,5 миллиона кубометров.

Скальная порода создала перемычку на реке. И с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды могло вызвать наводнение. Для предотвращения паводка военные стали проводить подрывы.

По всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области действует режим ЧС.