Омичке с паспортом СССР выдали новый документ

Сегодня 63-летняя омичка Галина Абаскалова получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь она сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы.

Об истории Галины Абаскаловой сотрудники полиции узнали от журналистов.

- Полицейские разобрались в ситуации и оказали Абаскаловой помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Омичку с паспортом СССР не стали штрафовать за просрочку оформления документа. Избежать наказания ей помогла проходящая в регионе межведомственная акция "Милосердие".

Напомним, Галина Абаскалова оказалась в сложной ситуации из-за того, что не смогла поменять паспорт СССР на новый документ из-за бюрократических проволочек. Омичка не подтвердила ордером штамп о прописке в общежитии, где она живет уже три десятка лет. В результате Абаскалова осталась без пенсии, врачебной помощи и работы. Чтобы выжить, пожилая горожанка собирала на свалках пластик, стекло и бумагу, которые сдавала в пункты приема вторсырья. За долги ей отключили воду и свет.

После того, как эта история получила широкую огласку, Галине Абаскаловой начали помогать не только чиновники, но и простые омичи. Пожилой омичке шлют посылки с продуктами, а сотрудники управляющей компании наконец-то подключили ей горячую воду.