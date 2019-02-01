Власти Кизляра проверят все объекты торговли после пожара в двух ТЦ

Мэрия Кизляра после пожаров в двух торговых центрах проверит все торговые объекты города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Власти уточнили, что проверки будут проводиться представителями мэрии совместно с сотрудниками регионального МЧС и другими надзорными органами. Будут проверены все объекты торговли, расположенные на территории города. При этом в администрации не сообщили о сроках начала проверочных мероприятий.Ожидается, что они начнутся в самое ближайшее время.

В мэрии Интерфаксу ранее также сообщили, что глава Кизляра Александр Шувалов принял решение о введении режима ЧС на территории города. Однако спустя некоторое время это решение было отменено указом городского главы.

Напомним, в пятницу утром в дагестанском Кизляре сгорели сразу два торговых центра, расположенные на улице Доценко. Изначально пламя вспыхнуло в трехэтажном здании ТЦ "Планета люкс". Огонь охватил все здание, а после перекинулся на стоящий рядом ТЦ "Союз". Также были повреждены несколько ближайших магазинов. По уточненным данным МЧС, общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади восьми тысяч "квадратов".

В результате ЧП никто не пострадал, но оба здания были сильно повреждены огнем. Один из торговых центров не подлежит восстановлению. Городские власти ранее сообщили, что оно было возведено по закону, но с нарушениями пожарной безопасности. Мэрия планирует снести обугленный ТЦ, чтобы освободить территорию. Каркас второго здания сохранился, так как огнем была охвачена по большей части верхняя часть торгового центра. Ожидается, что это здание удастся восстановить.

По предварительно версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки, а слишком плотная застройка позволила огню перекинуться на соседние здания. Как сообщает РИА Новости, для установления точной причины возгорания на месте работают специалисты судебно-экспертной лаборатории МЧС.