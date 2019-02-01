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01.02.2019,  
10:18
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские военные получат 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году

В нынешнем году в инженерные войска Минобороны России поступят 12 модернизированных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6". Получат их части войск центрального окружного подчинения.

Фото: ТАСС
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Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, "Уран-6" поставят в войска вместе с новой платформой для транспортировки. А это четырехосный КамАЗ, оборудованный системой "мультилифт". Робот, который находится на специальной платформе, при помощи гидравлического привода спускают с шасси на землю, а потом таким же образом поднимают обратно. Вся процедура длится не более трех-четырех минут.

Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях и площадного разминирования территорий. Его вес - до шести тонн. Комплекс применялся в Сирии при разминировании крупных городов. Он позволяет исключить непосредственный контакт саперов с боеприпасами в ходе работ по их обнаружению и подготовке к уничтожению.

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Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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