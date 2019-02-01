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01.02.2019 15:35
Рубрика: Страхование

Штрафовать с помощью камер за отсутствие ОСАГО начнут в марте

Текст: Владимир Баршев
К 1 марта будет обеспечена достаточная чистота баз данных для запуска штрафов с камер за отсутствие ОСАГО. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в Российском союзе автостраховщиков.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Напомним, ранее появилась информация о том, что МВД и РСА не смогли в установленные правительством сроки отладить взаимодействие своих информационных систем между собой. Такое поручение было дано на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Причем срок отладки был установлен до 1 февраля 2019 года.

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Однако, как сообщили в РСА, сама интеграция информационных баз данных РСА и ГИБДД была закончена задолго до января 2019 года. Несмотря на то, что данное поручение было исполнено досрочно, было установлено наличие определенных расхождений в сведениях о машинах, содержащихся в базах ГИБДД и в АИС ОСАГО. В настоящее время идет активная работа по улучшению качества данных, содержащихся в базах.

Наличие этих расхождений связано с рядом особенностей заключения договоров ОСАГО. В частности, автовладелец при покупке автомобиля заключает договор ОСАГО. Без такого договора автомобиль не поставят на учет в ГИБДД. В данных указывается идентификационный номер (VIN) автомобиля. После постановки машины на учет и получения регистрационных знаков автовладелец должен снова обратиться в страховую компанию и сообщить регистрационный знак автомобиля, а также номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Однако не все автомобилисты это делают.

И тут как раз возникает противоречие между базами данных. Для АИС ОСАГО достаточно в качестве данных для подтверждения существования договора и автомобиля одного номера: либо регистрационного, либо идентификационного. А для базы данных ГИБДД требуются оба эти номера.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Количество таких расхождений совсем не велико, однако запуск штрафов в автоматическом режиме мог бы привести к несправедливому наказанию некоторых  автовладельцев, которые попали в "несчастливый процент", - сказал президент РСА Игорь Юргенс. - По этой причине штрафы в автоматическом режиме решено вводить только после того, как будет достигнута достаточная чистота баз, которая сведет к абсолютному минимуму количество несправедливых штрафов.

Он подчеркнул, что, по оценкам РСА, достаточная чистота баз будет обеспечена к 1 марта. То есть, уже, возможно, в марте начнется эксперимент по выявлению незастрахованных по ОСАГО камерами, работающими в автоматическом режиме.

Кстати, задача перед РСА и ГИБДД стояла очень непростая. Ведь только под одной камерой в Москве в среднем проезжает около 4 миллионов автомобилей в сутки. Сейчас на сервер отправляется информация только о нарушителях. Но при отлове незастрахованных придется проверять все машины. А этого ни один сервер не выдержит, особенно если учесть, что только в столице установлено почти полторы тысячи камер. Поэтому была разработана другая упрощенная схема. Раз в неделю страховщики актуализируют данные о застрахованных автомобилях. Простой список. Эта информация загружается в базы. Если автомобиль есть в этой базе, камеры дальнейших запросов никуда не направляют. Если информации о машине нет, то такой запрос направляется. При этом проверяется автомобиль только через 10 дней, поскольку именно столько после покупки автомобиля можно ездить без полиса. А уж если его нет в базе по истечение 10 суток, вот тогда выписывается штраф.