Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") до 8 апреля.

Заседание по рассмотрению ходатайства пройдет 6 февраля и начнется в полдень. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы за участие в двух нападениях в начале октября прошлого года. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Отметим, что санкция первой статьи предполагает тюремный срок до семи лет.

В качестве меры пресечения для всех четверых суд избрал заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлен до 8 февраля.