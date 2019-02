Три модели Ford получили спецверсию в России

Популярные модели Ford - Focus, Kuga и Mondeo - начали предлагать в России в специальном исполнении "Ультра Комфорт", предполагающее многочисленные опции комфорта, ранее доступные только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, уже в базовом оснащении.

Как информирует официальный пресс-релиз американской марки, ранее опциональные блага решили предлагать штатно после проведения специального исследования, призванного определить запросы целевой аудитории. Новое "Ультракомфортное" исполнение обеспечит финансовую выгоду при покупке - до 80 000 рублей в сравнении с аналогично оснащенными моделями, дополнительное оборудование для которых заказывалось отдельно.

Так, Ford Focus серии "Ультра Комфорт" создан на базе комплектации Trend Plus. Оснащение такого автомобиля, помимо входящего в комплектацию Trend Plus, включает следующие дополнительные опции комфорта: мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, подогреваемое рулевое колесо с кожаной обивкой и функцию задержки выключения головного света Follow-me-home. Ford Focus серии "Ультра Комфорт" продается по цене от 972 000 рублей (хэтчбек с двигателем 1,6 л, 125 л.с., МКП).

Ford Kuga серии "Ультра Комфорт" располагает всем оборудованием, входящим в комплектацию Titanium, а также адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями, системой открывания багажника hands-free, системой активной помощи при парковке Active Park Assist c передними и задними датчиками парковки и электроприводом складывания боковых зеркал.

Розничная цена Ford Kuga серии "Ультра Комфорт" при этом окажется на 35 000 рублей ниже, чем при заказе кроссовера в комплектации Titanium с соответствующими пакетами опций. Стоимость Ford Kuga Ultra Comfort составляет от 1 625 000 рублей для автомобиля в переднеприводном исполнении (атмосферный двигатель 2,5 л, 150 л.с., АКП). Благодаря новой специальной серии выгода покупателя Ford Focus Ultra Comfort составит 25 000 рублей вне зависимости от выбранного кузова или типа трансмиссии.

Наконец, бизнес-седан Ford Mondeo серии "Ультра Комфорт" помимо оснащения версии Titanium предлагает покупателям отделку салона кожей или комбинацией кожи с замшей, динамические светодиодные фары ближнего и дальнего света, более комфортабельные передние сидения с 10 электрорегулировками и подогревом, подогревом снабжены также задние сиденья, навигацию с картами России и Европы, дополняющую мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, память настроек сиденья водителя и боковых зеркал и тонировку стекол.

Ford Mondeo серии "Ультра Комфорт" предлагает максимальное преимущество при покупке: 80 000 рублей вне зависимости от выбранного двигателя. Стоимость Ford Mondeo в исполнении "Ультра Комфорт" начинается от 1 881 000 рублей (атмосферный двигатель 2,5 л, 149 л.с., АКП).