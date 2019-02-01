Новости

Монета с изображением королевы Анны продана на аукционе за рекордную сумму 13:16
Названо имя богатейшего человека в истории Земли 13:10
В Кузбассе пассажирский автобус столкнулся с локомотивом 13:08
Москвичи смогут бесплатно провериться на онкозаболевания 13:02
В Волгограде задержали подозреваемого в телефонном терроризме 13:00
В Москве задержан похититель фигуранта дела об убийстве Вороненкова 12:57
Лукашенко: Ломать систему образования Беларуси нельзя 12:57
Найден актер на главную роль в байопике Дэвида Боуи 12:50
Поезд из Петербурга сломался по пути в Псков 12:46
В Югре нашли примерзшую к стене дома женщину 12:45
В Приморье подготовили к пуску крылатые ракеты 12:43
В Сочи суд запретил фирме по отлову животных отстреливать собак 12:38
Названы главные темы V Международного арктического форума 12:33
Эксперт с Северного Кавказа рассказал, как формируются лавины 12:24
В Госдуме прокомментировали "послание" Гуайдо 12:23
Петрозаводские чиновники выявят самозахват земли с помощью дронов 12:23
Умер один из авторов Красной книги Севастополя Александр Болтачев 12:20
Гибель группы Дятлова заново расследуют спустя 60 лет 12:13
Минск предложил объединить усилия стран ЕАЭС по цифровой трансформации 12:06
Астраханского главврача заподозрили в крупной взятке 12:02
В Карелии мужчина с открытой формой туберкулеза ездил в автобусе 11:56
В Москве обрушилась часть бизнес-центра "Гидропроект" 11:51
В Сибири спецназ уничтожил "боевиков" в 40-градусный мороз 11:42
Африканский сухогруз сел на мель на Дону 11:40
Вопрос о строительстве БелАЭС излишне политизирован в Литве 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 12:23
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали "послание" Гуайдо

Текст: Татьяна Замахина

В думском комитете по международным делам прокомментировали слова Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, о том, что его приход к власти пойдет на пользу деловому сотрудничеству с Россией, а также с Китаем.

Ранее Гуайдо, представляя план социально-экономического развития Венесуэлы, обратился с "прямым посланием к Китаю и России". Он заявил, что Николас Мадуро (действующий президент - "РГ") "не защищает никого, и он не защищает ваши интересы".

Фото: REUTERS
Как США осуществляют в Венесуэле классический путч

Кроме того, в интервью Reuters Гуайдо заявил, что "Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима".

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что "для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы". Об этом он заявил RT.

Парламентарий напомнил, что на данный момент у Гуайдо нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с КНР. Он обратился к нему с предложением "вернуться к установленным законом демократическим процедурам". Это и поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле. И, только получив мандат доверия от ее народа, Гуайдо сможет говорить о попытках наладить отношения с другими государствами, уверен депутат.

"Для России не может быть выгодно взаимодействие с самозванцем", - считает Морозов.

Отметим, что Россия, как и Китай, поддержала Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы