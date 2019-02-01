Видео: Комфортно ли ехать в машине без подвески

Любой начинающий автолюбитель, хоть раз пытавшийся разобрать свою машину и собрать без помощи специалистов, наверняка замечал, сколько лишних деталей остается после сборки. Винтики какие-то, пружинки, шайбочки, еще какие-то непонятные железки. Автопроизводители впихивают это непонятно зачем, скорее всего, чтобы поднять стоимость автомобиля, а на самом-то деле без них можно и обойтись.

Выяснить, без каких запчастей машина может легко функционировать, взялся голландский youtube-блогер Master Milo. В прошлый раз, если помните, он катался по бездорожью без амортизаторов, а на этот раз пошел дальше - спилил подвеску и подпер кузов приваренными кусками трубы. Ну а зачем подвеска в автомобиле, если строго судить? Пусть лучше ее д'Артаньян королеве подарит, рассудил, наверное, он.

Смотреть, как после этого Master Milo мчится по грунтовке и смешно, и страшно. Лягушонка в коробчонке из русской сказки, ей-богу: гремит, шумит, сам жив кое-как, зубы лязгают, а только что съеденный завтрак медленно, но верно поднимается из желудка вверх по пищеводу.

Но держится блогер хорошо, пытается улыбаться непослушными зелеными от тошноты губами, часто-часто дышит, но ощущает себя, словно после покорения Эвереста, хотя всего-то километр-два по грунтовке прошел. Тяжело тебе будет, Master Milo, если вздумаешь вдруг на старом ЗиЛе в мартовскую распутицу везти рожающую жену из сибирского хутора в райцентр.

Впрочем, давайте вернемся к нашему эксперименту. Итак, необходимость подвески в машине опытным путем установлена, поэтому будем ждать, когда блогер придет в себя, конечно же, новых искрометный идей и увлекательного видео.