Видео: как машина проедет по бездорожью без амортизаторов

Пока российские автомобилисты борются с гололедом и многокилометровыми пробками, а канадцы откапывают своих железных коней из-под сугробов, жители Центральной и Западной Европы наслаждаются мягкой континентальной зимой и задаются совершенно неочевидными для всех вопросами. Зачем машине нужны амортизаторы, например? И как автомобиль может без них ехать?

Чтобы выяснить это на практике, голландские автолюбители из сообщества Master Milo не поленились просверлить амортизаторы Ford Focus и слить оттуда масло. А когда подвески перестала гасить колебания, вывезли "форд" на бездорожье...

Кстати, смешно даже смотреть на то, что лощеные европейцы высокопарно называют "ужасным бездорожьем", и что в Master Milo используют как полигон для краш-тестов. Прилично сохранившаяся по меркам России грунтовка, даже не разбитая тракторами с ближайшей фермы или внедорожниками рыбаков и охотников.

Но даже по такой, относительно неплохой дороге машину без амортизаторов трясло так, что там впору было коктейли взбивать без миксера. Выбравшись кое-как из салона, пилот-испытатель признал, что это была not a good idea.