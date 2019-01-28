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28.01.2019 09:00
Рубрика: Видео

Видео: как машина проедет по бездорожью без амортизаторов

Текст: Вадим Давыденко

Пока российские автомобилисты борются с гололедом и многокилометровыми пробками, а канадцы откапывают своих железных коней из-под сугробов, жители Центральной и Западной Европы наслаждаются мягкой континентальной зимой и задаются совершенно неочевидными для всех вопросами. Зачем машине нужны амортизаторы, например? И как автомобиль может без них ехать?

Фото: скриншот с www.yoytube.com
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Чтобы выяснить это на практике, голландские автолюбители из сообщества Master Milo не поленились просверлить амортизаторы Ford Focus и слить оттуда масло. А когда подвески перестала гасить колебания, вывезли "форд" на бездорожье...

Кстати, смешно даже смотреть на то, что лощеные европейцы высокопарно называют "ужасным бездорожьем", и что в Master Milo используют как полигон для краш-тестов. Прилично сохранившаяся по меркам России грунтовка, даже не разбитая тракторами с ближайшей фермы или внедорожниками рыбаков и охотников.

Но даже по такой, относительно неплохой дороге машину без амортизаторов трясло так, что там впору было коктейли взбивать без миксера. Выбравшись кое-как из салона, пилот-испытатель признал, что это была not a good idea.

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