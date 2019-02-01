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01.02.2019 17:35
Рубрика: Видео

Видео: Toyota Fortuner корчует пни в зимнем лесу

Текст: Вадим Давыденко

Мысль об утилитарном использовании дорогих и пафосных вещей гнездится в самой глубине нашей натуры, где-то между загадочной русской душой и любовью к березам с балалайками. Новейшие смартфоны престижных марок мы ухитряемся приспосабливать под игрушку домашнему питомцу или под телевизионный пульт, если старый завалился куда-то за диван, а на машинах премиум-класса перевозим кирпичи, чистим заснеженные проселочные дороги или - куда уж вроде беспощаднее к машине? - пни корчуем в лесах.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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С последней идеей выступил уже знакомый нам Тимофей Баженов со своим верным спутником Toyota Fortuner. И не просто предложил, а показал как это делается: подальше в лес, покрепче трос и пониже передача, хотя, по его словам, машина и так справляется. Зачем это делать именно зимой - сложно сказать, но раз машина на это способна, то почему бы и не покорчевать, согласитесь?

Ну что, есть еще у кого-нибудь идеи, как деревне на распашке зяби или в городе на стройке приспособить машину ценой в два с лишним миллиона?

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#видео #Toyota #авто