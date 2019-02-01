Вышел ураганный трейлер нового "Форсажа" - со "Скалой" и Стейтемом

Несущая золотые яйца страусовых объемов серия "Форсаж", как известно, будет так или иначе продолжаться до бесконечности, включая не только анимационные молодежные отпочковывания и женские версии, но и вещи поприличнее.

Первой из которых стал спин-офф "Форсаж. Хоббс и Шоу" (Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw). Посвященный, как несложно понять, одноименным героям Дуэйна "Скалы" Джонсона и Джейсона, яхонтового нашего, Стейтема.

На YouTube-канале Universal Pictures Russia как раз поспел дублированный трейлер картины. И он, чего уж там, хорош. Мощен. Напыщен. Стремителен. Демонстративно карикатурно пафосен. Плюс, конечно, грубо и брутально шуткует с каменными лицами. Параллельно не только оперируя идиотскими шаблонами мускулистых боевиков, но и неся вычурные смерти и разрушения. Выдавая очередями традиционные покатушки взапуски и гипертрофированное трюкачество.

Напомним. Спецагент Американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс ("Скала") и бывший элитный оперативник британской разведки Декард Шоу (Стейтем) впервые встретились в 2015 году - в седьмом "Форсаже". С порога невзлюбив друг друга и став заклятыми врагами. Но теперь карта ложится так, что этим двоим придется объединиться вместе, выступив оппозицией к Брикстону (Идрис Эльба), генетически модифицированному сверхчеловеку. В распоряжении которого оказывается биологическое оружие, способное, сами понимаете, уничтожить планету.

"Когда Брикстон одерживает верх над бесстрашной оперативницей МИ6 (Ванесса Кирби), которая ко всему прочему сестра Шоу, человечеству становятся нужны новые защитники". То есть Хоббс и Шоу. Теперь им нужно забыть о прошлом и начать работать вместе. Причем - по всему миру, от Лос-Анжелеса и Лондона до зоны отчуждения в Чернобыле и островов Самоа.

Режиссер - Дэвид Литч, постановщик первого "Джона Уика" и сценарист второго, режиссер "Атомной блондинки" и сиквела "Дэдпула". В дальнейших планах которого - постапокалиптический боевик "Дивизион", экранизация одноименной игры, к слову.

Российская премьера "Хоббса и Шоу" - 1 августа.