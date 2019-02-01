Захарова призвала следить за расследованием смерти россиянина от пыток

Министерство иностранных дел России уделит особое внимание ходу расследования гибели российского гражданина Валерия Иванова в колонии в Львовской области Украины. Оглашенные накануне результаты экспертизы показали, что россиянин умер в тюрьме от пыток.

"Я считаю, что вот именно этой теме нужно уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и всего нашего гражданского общества", - заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". Российское внешнеполитическое ведомство будет предпринимать соответствующие шаги по дипломатическим каналам.

Захарова рассказала, что все имеющиеся в распоряжении российских следственных органов материалы по данному делу будут переданы международным организациям, чтобы "международное сообщество в очередной раз на основе фактов убедилось, что киевский режим находится вне правового поля", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

О гибели в украинской тюрьме российского гражданина Валерия Иванова, в качестве добровольца сражавшегося в Донбассе на стороне ЛНР, 18 декабря сообщила представитель Луганской народной республики на переговорах Контактной группы в Минске Ольга Кобцева. Тело погибшего впоследствии было передано российской стороне. Проведенная специалистами Следственного комитета РФ экспертиза, о результатах которой в пятницу рассказал полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, показала, что причиной смерти Валерия Иванова в украинской тюрьме стали пытки.